Pas d'accord sur des allocations plus élevées

Le Pas-de-Calaisien avait également entraîné Lens, le PSG, Liverpool et Lyon, décrochant 3 titres de champion de France, le premier de l’histoire du club parisien (1986) et deux autres avec l’OL (2006 et 2007 avec le « Grand » Lyon). En 2001, il avait guidé les « Reds » à un quintuplé inédit.