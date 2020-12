SC Charleroi: Lukasz Teodorczyk, sélectionné surprise?

Arrivé blessé en provenance d’Udinese dans les dernières heures du mercato estival, Lukasz Teodorczyk est tout proche d’une première présence dans la sélection carolo. « Il a pu s’entraîner ces derniers jours », expliquait Karim Belhocine, qui ne savait pas encore lui-même si le Polonais ferait ou non partie de la sélection pour aller à Bruges ce mardi.

Privé de solutions en attaque en l’absence de Kaveh Rezaei, mais pris par la volonté de ne pas aller trop vite avec le Polonais qui a été touché à la cheville la semaine dernière, le coach sambrien devait voir qu’elles allaient être les nouvelles des tests Covid-19 passés ce lundi pour pouvoir se faire une meilleure idée des forces en présence. « C’est sûr qu’on est suspendu aux résultats de ces tests. On doit en tenir compte, mais ça fait désormais partie du jeu et du travail. On continue à faire passer le message aux joueurs qu’il faut faire attention, mais ce n’est pas parce qu’un joueur l’attrape qu’il a forcément été imprudent », expliquait Karim Belhocine ce lundi.

Qu’il soit ou non dans la sélection ce mardi après avoir pu s’entraîner ces deux derniers jours, Lukasz Teodorczyk est en tout cas proche d’un retour. Et s’il est très impatient et motivé à l’idée de jouer, on imagine que l’attaquant polonais n’a pas envie de prendre trop de risque alors que Charleroi recevra le Sporting d’Anderlecht ce vendredi, un match qui pourrait voir ses grands débuts avec le maillot sambrien s’il ne les fait pas ce mardi et qu’il confirme ensuite son retour en forme sur le plan physique.