Coronavirus: reprise satisfaisante pour les commerçants de la rue Neuve à Bruxelles

Plus globalement, depuis la réouverture des commerces le 1er décembre, l’échevin bruxellois des Affaires économiques Fabian Maingain estime que « les chiffres sont en deçà de ceux de l’année passée avec la crise économique et sanitaire du Covid, l’absence des touristes et l’absence des Plaisirs d’hiver, mais ils sont meilleurs que ce l’on a pu craindre ».

Le président du Groupement des Commerçants du Centre de Bruxelles (GCCB), Alain Berlinblau, attribue notamment cette baisse à un déplacement des achats vers internet avec la crise sanitaire et les promotions web plus nombreuses en cette fin d’année particulière. Il tempère cependant le fait que les chiffres n’ont pas été mirobolants ce week-end : « Traditionnellement, on ouvre les deux dimanches précédant Noël et le premier dimanche est toujours plus faible. C’est avant tout un service qu’on rend à la clientèle – même si cela se justifie évidemment plus encore cette année pour éviter les foules dans les magasins avec la pandémie – car on peut presque dire que ce qu’on vend le dimanche on le perd le samedi. Le chiffre d’affaires se répartit sur les deux jours. Si vous avez besoin d’une paire de chaussures, vous n’en achetez pas deux parce que c’est ouvert le dimanche. Vous en achetez une le samedi ou le dimanche ».

La police a fermé plusieurs accès à la rue Neuve les samedis après-midi. De telles mesures n’ont pas été nécessaires les dimanches. Seul l’accès principal de la place de la Monnaie a été fermé entre 15h00 et 17h00 environ, dimanche dernier. Des fermetures d’accès, à commencer par celui de la place de la Monnaie, ont également lieu en semaine, surtout les midis, en fin de journée et les mercredis après-midi.

« On a beaucoup moins de problèmes de files depuis qu’on a mis jeudi l’entrée du Primark rue d’Argent et que les gens ressortent par la rue Neuve », relève Quentin Huet. « Les files sont généralement chez C&A, Primark et Foot Locker. En enlevant un de ces gros joueurs, on a diminué la densité rue Neuve. Les magasins ouvrent cette année tous les dimanches de décembre et il y a vraiment moins d’affluence les dimanches que les samedis. On invite donc les gens à venir les dimanches. On peut dire que c’est un geste citoyen ». Ce sont surtout les petits commerces qui sont pénalisés par les fermetures d’accès car ils doivent attendre que les foules vident les grandes enseignes pour espérer que de nouveaux chalands viennent chez eux.

Selon Fabian Maingain, le fait que des personnes fassent leur shopping à plusieurs le samedi, en contrevenant aux recommandations fédérales, contribue à faire atteindre plus rapidement la densité maximale. Celle-ci avoisine globalement les 5.000 personnes en rue, mais des capteurs wifi permettent à la police d’évaluer la densité et de réguler les flux par tronçon. L’échevin identifie un autre enjeu : « Environ 40 % des gens qui entrent par la place de la Monnaie, qui viennent embourber cette première zone, se rendent en fait directement dans les magasins du City 2. Si on arrivait à ce qu’ils entrent par l’entrée Rogier qui est moins fréquentée ou par des artères latérales, on fermerait moins les accès ».

Fabian Maingain remarque que d’autres quartiers commerçants vivent des situations plus compliquées, en particulier les Marolles dont les magasins souffrent fortement de la fermeture du marché de la place du Jeu de balle.