Coronavirus: Frank Vandenbroucke n’exclut pas de nouvelles mesures

Le Comité de concertation de vendredi approche et de nouvelles restrictions pourraient être annoncées. C’est en tout cas ce qu’a déclaré ce mardi matin sur Radio 1 Frank Vandenbroucke. « Si nécessaire, nous devrons non seulement appliquer plus strictement les mesures existantes, mais aussi faire de nouvelles choses ici et là pour que les gens suivent les règles de base », a assuré le ministre de la Santé.

Le socialiste flamand n’a toutefois pas précisé sa pensée. « Je ne spécule jamais sur les mesures que nous pourrions prendre », a-t-il affirmé.