Marc Coucke brise le silence: «Je n’étais peut-être pas la bonne personne pour gérer Anderlecht»

Marc Coucke est toujours propriétaire du Sporting d’Anderlecht, mais a laissé la présidence du club à Wouter Vandenhautte en mai dernier. Une mise en retrait qui s’est aussi traduite par une discrétion médiatique. Un long silence qu’il a brisé à l’occasion de l’émission Het Huis de la VRT qui sera diffusée ce mercredi, mais dont certains propos, recueillis cet été, ont été retranscrits dans la presse néerlandophone.

Une chose est en tout cas claire pour Coucke : il ne vendra pas Anderlecht, « pas même après un titre », assure-t-il. Quant à son rôle de président, il reconnaît qu’il n’a pas « répondu aux attentes. « Wouter Vandenhaute sera un meilleur président que moi », avoue l’homme d’affaires.

Il n’a en tout cas pas manqué de faire son autocritique, réagissant notamment aux « Coucke dehors » qu’ont pu scander les supporters au cours de sa présidence. « Le message des supporters était : ‘On veut du beau football et de meilleurs résultats, mais on ne les reçoit pas sous ta présidence’. Et la, c’est une traversée du désert pour toi. Je dois oser l’admettre : dans le monde actuel et dans ce club, je n’étais peut-être pas la bonne personne. »