Bruxelles: le projet Max-sur-Senne va devenir réalité

L’autre jour, il s’est passé un truc incroyable.

On pensait à toutes ces choses qui ne reviendraient plus. Ou qui reviendront un jour sans doute, mais quand ?

Genre la bise. Genre serrer la main des gens. Se pencher au-dessus de leur épaule pour regarder ce qu’ils font. Se mélanger la sueur dans les fêtes ou les festivals. Boire dans le verre des autres. Respirer sans masque. Se serrer dans les petits bistrots, au resto, au ciné, au théâtre, au concert, à l’opéra, voir un feu d’artifice, recevoir ses amis, jouer aux cartes ou se faire un karaoké…

Comme on commençait à déprimer grave, en solidarité avec les coiffeurs, les esthéticiennes, les barbiers et les boutiques de robes de soirée au bord de la faillite, on s’est mis à délirer un peu sur le thème de : « Encore heureux qu’il n’y ait plus de cireurs de souliers ! » Et on a fait la liste de tous les métiers disparus qui n’auraient de toute façon pas survécu...