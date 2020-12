Georges-Louis Bouchez: «Il est nécessaire d’aggraver les sanctions en cas de violation des règles sanitaires»

Les bourgmestres des grandes villes doivent contrôler l’accès aux rues commerçantes et être clairs par rapport aux potentiels clients venant des Pays-Bas, qu’il n’est pas question de faire du shopping récréatif mais que les courses doivent se faire rapidement (une demi-heure). C’est en tout cas l’avis du ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, mardi, dans l’émission De Ochtend (VRT radio). Le ministre plaide également pour une réaction plus forte envers les « 20 % de la population qui gâchent » les efforts des autres, alors que le débat sur une éventuelle hausse des amendes agite le monde politique.

En effet, selon le ministre socialiste, si on laisse aller, la Belgique pourrait suivre la voie de l’Allemagne ou des Pays-Bas, où le Premier ministre Mark Rutte vient d’annoncer un « lockdown » de 5 semaines. Ces derniers jours, le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne s’est dit favorable à ce que l’on augmente la sanction financière, spécifiquement pour les organisateurs (750 euros actuellement) et les participants (250 euros) de « lockdown parties » ou soirées festives interdites. Celles-ci se multiplient ces dernières semaines, rappelle mardi sa porte-parole.

Quel usage pour les drones ?

C’est cependant le collège des procureurs généraux qui doit se prononcer. Il s’est réuni hier (lundi) et communiquera cet après-midi (16h), via une circulaire destinée aux magistrats et à la police. Cela concernera entre autres une éventuelle hausse des amendes « corona », ainsi que l’utilisation prévue de drones dans certaines localités, dont il faut rappeler les limites.