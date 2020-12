Le retraité Petr Cech, 38 ans, a repris du service dans les buts des U23 de Chelsea (vidéo)

Petr Cech avait annoncé sa retraite il y a près d’un an et demi et pourtant, il était bien sur le terrain ce lundi soir. Le Tchèque, conseiller à Chelsea, a repris ses gants et son casque pour disputer un match avec l’équipe réserve des Blues face aux U23 de Tottenham.

Cech a été appelé en urgence pour remplacer le gardien Lucas Bergstrom, mis au repos afin d’éviter qu’il joue deux matches en trois jours. Sa doublure habituelle est quant à lui au sein de la bulle du noyau A de Chelsea. Son retour a bien mal commencé puisque les Blues étaient menés 0-2 à la mi-temps, mais les jeunes londoniens ont renversé la rencontre pour finalement s’imposer 3-2.

Cette première depuis sa retraite ne sera peut-être pas la dernière pour Cech puisqu’il est inscrit sur la liste de Frank Lampard pour la Premier League, figurant comme quatrième gardien. Une précaution pour remédier à d’éventuels pépins physiques d’Edouard Mendy, Kepa Arrizabalaga ou Willy Caballero.