«Aucun scénario» n’inclut l’annulation des Jeux olympiques, selon la gouverneure de Tokyo

Les Jeux de Tokyo 2020 sont les premiers de l’Histoire à être reportés en temps de paix et un nouveau report a été exclu par les responsables olympiques et japonais. Ils auraient dû se dérouler du 24 juillet au 9 août 2020 et ont été reportés le 23 mars en raison de la pandémie de Covid-19. Ils doivent s’ouvrir le 23 juillet et se clôturer le 8 août 2021. Les Jeux Paralympiques sont eux fixés du 24 août au 5 septembre.