La Belgique forme des chiens à détecter le coronavirus

C’est au centre de certification de la direction de l’appui canin de la police fédérale que sont formés les chiens appelés à détecter le coronavirus, apprend SudPresse, qui a pu assister à ces formations, dans le cadre d’un projet mené, entre autres, par l’ULiège et l’UGent.

Les chiens formés à la détection du covid-19 (la procédure dure six semaines) sont ceux qui, habituellement, sont formés à la détection d’explosifs. Ils devraient être opérationnels en janvier, et le gouvernement devra décider des endroits où il sera fait usage de leurs nouvelles compétences, poursuit SudPresse, qui avance que les lieux très fréquentés (gares, aéroports…), ainsi que les hôpitaux et les maisons de repos sont des pistes envisageables.