GBL investit dans la marque allemande de vélos Canyon

"Canyon est un groupe allemand d'envergure mondiale et en forte croissance, leader dans la vente de vélos haut de gamme conventionnels et électriques. Il s'agit du plus important acteur mondial 'direct-to-consumer', vendant directement ses produits auprès des consommateurs finaux via son site internet, bénéficiant ainsi d'un avantage unique en matière de distribution", explique le Groupe Bruxelles Lambert dans un communiqué.

Au cours des sept dernières années, le chiffre d'affaires de Canyon a progressé à un rythme moyen de 25% par an, doublant quasiment au cours des trois dernières années et dépassant aujourd'hui les 400 millions d'euros.