Fausses entreprises, usurpation d’identité…: vaste fraude aux aides covid

Trente perquisitions ont eu lieu, ce mardi, principalement dans la Région bruxelloise et dans la province du Hainaut. Ces perquisitions ont eu lieu dans le cadre d’une enquête judiciaire à propos d’une fraude sociale grave et organisée dans le but de percevoir indûment des aides covid, signale la RTBF. Le parquet fédéral a confirmé l’information. Vingt-cinq personnes ont été arrêtées.

Les suspects auraient demandé et reçu des aides covid en créant de fausses entreprises et en déclarant du faux personnel, ce qui fut rendu possible par l’usurpation de l’identité de centaines de personnes. Les dégâts pour la sécurité sociale sont, pour le moment, estimés à deux millions d’euros.