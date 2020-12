Rapport Creg - Un plan à court terme pour s'attaquer aux contrats d'énergie dormants (ministres)

La problématique des contrats d'énergie dormants a été une nouvelle fois dénoncée mardi par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg). Le régulateur fédéral a indiqué que plus de 300.000 ménages disposent d'un tel contrat pour l'électricité et plus de 170.000 pour le gaz. Il s'agit de contrats arrivés à échéance, qui sont prolongés en conservant les prix souscrits initialement, malgré la baisse des tarifs survenue sur le marché.

Selon la Creg, plus d'un million de ménages pourrait économiser plus de 500 euros par an sur sa facture d'énergie. En raison notamment de la crise sanitaire, les prix de l'électricité et du gaz ont fortement baissé cette année, une diminution qui n'a pas bénéficié à de nombreux ménages, qui paient leur énergie trop cher, soit parce qu'ils n'ont jamais changé de contrat depuis la libéralisation du marché en 2007, soit parce qu'en changeant, ils ont opté pour les contrats les plus chers.