Enseignement supérieur: l’Ares rejette la candidature d’Hervé Hasquin à la présidence

A la surprise générale, en novembre dernier, le cabinet avait fait savoir au président Jean-Pierre Hansen qu’il ne serait pas reconduit dans ses fonctions à l’échéance de son mandat prévue fin décembre. Le MR cherchait à remplacer l’ancien patron d’Electrabel et ancien vice-président du groupe Suez, étiqueté CDH, par une personnalité plus proche de ses convictions. Plutôt marri, Jean-Pierre Hansen avait démissionné dans la foulée.

Fameux revers pour le président du MR Georges-Louis Bouchez et la ministre de l’Enseignement supérieur Valérie Glatigny : le conseil d’administration de l’Ares a, ce mardi matin, recalé la désignation d’Hervé Hasquin à la présidence de l’institution.

Le parti libéral avait donc proposé au gouvernement de retenir la figure libérale Hervé Hasquin, ancien ministre-président de la Communauté française, ancien recteur de l’ULB et toujours proche des milieux académiques.

On ne sait si c’est la carte « ULBiste » ou la carte « libérale » qui a conduit le conseil d’administration de l’Ares (la fédération de l’enseignement supérieur où siègent universités, hautes écoles, syndicats…) à désavouer nettement le gouvernement dans sa proposition : Hervé Hasquin a recueilli 10 voix pour, contre 16 non et une abstention.