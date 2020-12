Comment éviter la 3e vague? «Les conclusions d’hier ne sont pas forcément adaptées aux contraintes actuelles», selon Marius Gilbert (direct)

Alors qu’on n’est pas encore totalement sorti de la deuxième vague, et du reconfinement qui allait avec, voilà le spectre d’une troisième déjà bien présent. Comment l’éviter ? Ou en limiter au maximum l’impact ? C’est la question qui était au cœur d’un grand débat national, organisé par Le Soir et De Standaard ce mardi 15 décembre. Six scientifiques et acteurs de terrain belges se sont réunis, pour élaborer les scénarios qui éloigneraient le plus possible ce virus. Sans mettre nos vies à l’arrêt complet pendant des semaines.

Parmi eux, Marius Gilbert. Reconnaissant la complexité de la lutte contre le coronavirus, l’épidémiologiste de l’ULB a rappelé que le grand paradoxe, dans la lutte contre un virus, c’est qu’une partie de la réponse pour empêcher l’épidémie de se propager est du ressort des sciences humaines, « par des moyens non pharmaceutiques ». « Cela concerne la prévention et donc l’organisation de la société », explique Marius Gilbert. « On a omis de prendre ça en compte ou en tout cas on a eu une prise en compte trop faible de cette réalité-là ».

Comment dès lors retenir les leçons des deux premières vagues ? Marius Gilbert prévient : « A chaque phase de l’épidémie, il y a eu des enjeux particuliers, des contraintes différentes ». Il poursuit : « Lors de la première vague, c’était plutôt les masques ou les tests qui manquaient, mais pas l’adhésion. Mais pendant l’été, les masques et les tests étaient là et pourtant, ça ne suffisait pas. C’était plutôt l’adhésion et le tracing qui manquaient ». Désormais, poursuit-il, « c’est la vaccination qui va se mettre en place ». « Les conclusions d’hier ne sont pas toujours les plus adaptées pour les contraintes d’aujourd’hui. Il faudra prendre ça en compte ».

Des constats partagés par Niels Hens, lui aussi présent au débat. Au casting de ce webinaire, des experts ayant déjà conseillé de près le gouvernement, et d'autres qui n'ont aucun lien avec lui. Des francophones et des néerlandophones, pour débattre au niveau national en évitant les querelles de clocher.