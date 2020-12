Marius Gilbert: «Pour Noël, il faut comprendre le signal qu’envoie le gouvernement»

Alors qu’on n’est pas encore totalement sorti de la deuxième vague, et du reconfinement qui allait avec, voilà le spectre d’une troisième déjà bien présent. Comment l’éviter ? Ou en limiter au maximum l’impact ? C’est la question qui était au cœur d’un grand débat national, organisé par Le Soir et De Standaard ce mardi 15 décembre.

Lors de ce débat, la question des Fêtes de fin d’année a été posée. Que se passera-t-il si 20 % de la population ne respecte pas les règles pour Noël ? Pour Marius Gilbert, « toute la question, c’est de voir l’ensemble des événements ».

L’épidémiologiste précise : « Il est vrai que si c’est un événement isolé, dans un contexte limité, ce n’est pas de nature à relancer l’épidémie. Mais on sait que ce n’est jamais qu’un seul événement. Il y a des repas avant, pendant, après Noël. On sait que ces repas sont des événements pendant lesquels il est extrêmement compliqué d’empêcher le virus de circuler entre les participants. Sans compter qu’après Noël, il y a aussi le Nouvel An, une semaine après, pendant lequel des gens qui auraient été contaminés à Noël pourraient à leur tour contaminer leurs convives. Cette conjonction d’événements, elle, est de nature à relancer la courbe ».