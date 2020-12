Coronavirus: un relâchement à Noël pourrait coûter la vie «à de nombreuses personnes»

Deux revues médicales britanniques de premier plan ont exhorté, ce mardi, les gouvernements à ne pas octroyer de relâchement des restrictions anti-covid durant la période de Noël (ou à revenir sur cette décision dans les cas où le relâchement aurait déjà été décidé), avertissant qu’il pourrait coûter la vie à « de nombreuses » personnes.

Les autorités britanniques ont décidé d’autoriser trois foyers différents à se rencontrer à l’intérieur pendant cinq jours, du 23 au 27 décembre, levant provisoirement les restrictions qui s’appliquent à la plupart du pays.

Dans un éditorial conjoint, le British Medical Journal (BMF) et le Health Service Journal (HSJ) estiment que cela pourrait entraîner une congestion du service public de santé (NHS), alors que les infections et les hospitalisations repartent à la hausse dans certaines régions. « Nous pensons que le gouvernement est sur le point de commettre une autre erreur majeure qui coûtera la vie à de nombreuses personnes », soulignent les revues. « Le nombre de patients hospitalisés à cause du covid-19 continuant à augmenter, et une troisième vague étant presque inévitable, les hôpitaux du NHS risquent d’être confrontés à un choix difficile : être submergés ou stopper les interventions facultatives et non urgentes », ajoutent-elles.