Erika Vlieghe lors du grand débat national: «Il n’y aura pas de changement spectaculaire au niveau des mesures dans les prochains mois»

Alors qu’on n’est pas encore totalement sorti de la deuxième vague, et du reconfinement qui allait avec, voilà le spectre d’une troisième déjà bien présent. Comment l’éviter ? Ou en limiter au maximum l’impact ? C’est la question qui était au cœur d’un grand débat national, organisé par Le Soir et De Standaard ce mardi 15 décembre. Lire aussi Coronavirus: les sept leçons pour éviter une troisième vague Erika Vlieghe, présidente du nouveau groupe d’experts qui épaule le gouvernement, en a tiré les conclusions. « J’espère ne pas vous faire peur », a-t-elle commencé pour introduire son propos. « Ca semble enfoncer une porte ouverte mais il faut le rappeler : non il n’y a pas de solution simple ».

« J’entends parfois des ‘il suffit de vacciner en masse, il suffit de tester, il suffit de…’ Mais non ! La situation est extrêmement complexe et elle change très rapidement », insiste Erika Vlieghe s’appuyant sur les chiffres actuels « qui ne sont pas bons ». « Il n’y aura pas une solution facile, ce qu’il faut, c’est une stratégie bien réfléchie – et de la patience… C’est ça, la réalité dans une crise comme celle-ci ».

« Tout faire pour éviter une 3e vague » L’infectiologue de l’UAnvers pointe malgré tout des avancées dans la situation actuelle, notamment sur le testing et le tracing. « Tout n’est pas parfait, bien entendu, mais on vient de zéro. Et désormais, il y a une stratégie, même s’il y a encore des choses à améliorer ». Notamment en évitant la confusion, tant au niveau belge – « Je ne me prononce pas sur le plan politique mais dans une gestion de crise, il ne faut pas perdre de temps » ; qu’au niveau international – « Fermer les frontières au sein de l’Europe, c’est un tabou mais il y a une nécessité de développer une politique européenne cohérente ». Avec un objectif clair : « Eviter une 3e vague ».

« On n’a pas de solution simple à une crise si complexe », a encore insisté Erika Vlieghe avant de transmettre un message plus optimiste sur l’année à venir : « On ne peut rien prédire mais on sait déjà que 2021 sera une année transitoire. Cela va évoluer les prochains mois. Il n’y aura pas de changement spectaculaire au niveau des mesures mais des évolutions peuvent être espérées, grâce au vaccin, grâce à la sortie de l’hiver notamment. Ca ne sera pas une année normale, mais petit à petit, nous pourrons faire davantage de choses… »