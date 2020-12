ArcelorMittal Gand veut éviter 25.000 trajets en camion grâce à un terminal ferroviaire

Le terminal a des dimensions énormes pour réaliser cette opération logistique. Il s'agit d'un quai couvert de 200 mètres de long et d'un volume de 30 mètres au-dessus du niveau de l'eau, permettant à des navires d'une capacité de chargement allant jusqu'à 10.000 tonnes de s'amarrer au nouveau quai.

Le processus de chargement entre le train et le navire est largement automatisé avec deux ponts roulants. Il y a deux grues télescopiques pour le chargement et le déchargement des navires. Le terminal dispose également d'un entrepôt d'une capacité de stockage de 60.000 tonnes, de deux voies et de trois ponts roulants entièrement automatisés pour le déchargement, le tri et le chargement du matériel.