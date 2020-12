La Pro League annonce le programme pour les rencontres du mois de janvier en D1A

Ce mardi, après avoir discuté avec Eleven Sports, la Pro League a annoncé la programmation des journées 21, 22, 23 et 25 de la D1A et des journées 16 et 17 de la D1B.

Ainsi, parmi tous ces matches, trois dates peuvent être à retenir : Anderlecht recevra Charleroi le 19 janvier à 21 heures. Les Carolos se déplaceront au Standard le 24 janvier à 18h15. Les Liégeoise se rendront au FC Bruges le 31 janvier à 13h30.