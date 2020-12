Coronavirus - Un meilleur chiffre d'affaires pour Colruyt, la part de marché baisse

La part de marché des marques Colruyt, OKay et Spar a atteint 31,7% contre 32,5% un an auparavant. Selon le groupe, les magasins de quartier ont accueilli plus de consommateurs en cette période de coronavirus ""en partie en raison de leur plus grand nombre et de leur proximité".

Le résultat de l'ensemble du groupe Colruyt a augmenté de 5,7% à 4,99 milliards d'euros. Les magasins d'alimentation ont vendu plus tandis que les marques Dreamland et Dreambaby et les pompes Dats 24 ont vu leur chiffre d'affaires reculer. Le bénéfice du groupe a augmenté d'un quart à 246 millions d'euros.

Colruyt Group confirme sa prévision d'un résultat net consolidé "au moins égal" à celui de l'exercice précédent.