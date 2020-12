Alexander De Croo sur le prochain Comité de concertation: «Des assouplissements ne sont pas soutenables»

On prend des mesures qu’on aimerait ne pas prendre, ce n’est pas évident de dire à des indépendants que leur activité doit être fermée, qu’on doit limiter les contacts à Noël. Ce sont des décisions difficiles, mais les mesures prises il y a cinq ou six semaines ont de l’effet. Il faut se tenir aux mesures car cela a de l’effet » a rappelé Alexander De Croo sur le plateau du JT de RTL-TVI.

« Je pense qu’on peut constater que les demandes d’assouplissement ne sont plus sur la table, les chiffres ont bien baissé mais pas suffisamment. Vendredi on fera une analyse des chiffres mais des assouplissements ne sont pas soutenables. »

Alexander De Croo le répète, la volonté des autorités est de se donner un ‘après-Noel’ sans troisième vague. « On est passé à un doigt d’une situation ingérable pour les hôpitaux. Je voudrais éviter que tous ces progrès, on les perde comme ça, trop rapidement. La troisième vague, ou on la casse maintenant ou on la développe maintenant, donc je demande de maintenir les efforts. »

Le Premier ministre a également voulu souligner que le télétravail restait obligatoire, « on fera davantage de contrôles » a-t-il prévenu.

« Quitter le pays, traverser une frontière, c’est quelque chose qu’on ne recommande pas du tout. On ne va pas visiter les pays voisins, et le shopping récréatif on le déconseille très vivement . »

Le gouvernement néerlandais déconseille à ses citoyens de passer la frontière, une demande qu’Alexander De Croo espère voir suivie. « Si on voit qu’il y a trop de monde qui vient en Belgique. Si on voit que ça devient une situation dangereuse, c’est clair qu’à nos frontières on prendra des mesures comme par exemple des contrôles filtres où on laisse passer naturellement les camions pour que le commerce puisse continuer mais où clairement on va dire à un moment donné il n’y a pas de raison de venir en Belgique parce que nos villes sont tout simplement saturées » a-t-il conclu.