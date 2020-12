Massimo Bruno après le succès du Sporting de Charleroi au Cercle (3-4): «Le scénario parfait après la galère»

Dix mois jour pour jour après sa blessure au genou, encourue à l’entraînement, Massimo Bruno a vécu une soirée de rêve avec sa deuxième montée au jeu et, déjà, son premier but décisif. « C’est le scénario parfait après les mois de galère », se réjouissait-il, lui qui ne pouvait s’empêcher d’avoir une pensée pour Ken Nkuba (voir ci-contre). « Ce n’est pas de l’arrogance mais j’avais l’impression qu’il allait se passer quelque chose et c’est pour ça que j’ai demandé à Bello, notre magasinier, de préparer le maillot de Ken. Je veux lui dédier ce but car dès qu’il a crié, ça m’a rappelé tout ce que j’ai vécu. »

« De la force mentale »

Avant cela, le Sporting s’était fait peur en encaissant le 3-3 signé Musaba. « On a pris un coup sur la tête mais on marque tellement vite ensuite que ça nous a permis de ne pas douter. On était peut-être trop sur de la victoire en revenant de 2-0 à 2-3… »

Et de revenir sur le scénario un peu fou de ce match : « A 2-0 et avec notre jeune joueur qui se blesse gravement, ça ne pouvait pas être pire », avoue-t-il. « Heureusement, on a eu la force mentale de réagir et à la mi-temps, on s’est parlé et on s’est dit qu’on devait tout donner pour Ken et pour nous. On a joué avec cette émotion et ça s’est vu. On s’est transcendé, on n’a rien lâché. »