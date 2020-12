Emmanuel André: «Le risque des semaines qui arrivent, c’est l’érosion de l’efficacité des mesures car on est fatigué»

Le risque des semaines qui arrivent, c’est l’érosion de l’efficacité des mesures car on est fatigué. Deuxièmement, Noël sera suivi de Nouvel An, une semaine d’incubation plus tard, ce sont deux phénomènes au timing parfait pour le virus. Si ces personnes contaminent deux trois autres à Noël, puis encore deux trois au Nouvel an, ce sera très très difficile pour commencer 2021 » a analysé Emmanuel André sur Soir Première ce mardi.

Le virologue a donné des explications sur les chiffres de l’évolution de la pandémie en Belgique : « Ce qui est clair, c’est qu’on est aujourd’hui dans une phase où l’épidémie a fort chuté ces dernières semaines, avant d’atteindre un plateau, et un plateau, son évolution naturelle, c’est une augmentation. Les hospitalisations et décès sont eux toujours ‘à retardement’. »

« Il faut faire quelque chose pour reprendre le contrôle, si on ne le fait pas cela va déraper de nouveau » a-t-il prévenu.