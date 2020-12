Anderlecht mérite sa victoire selon Hannes Delcroix: «Nous avons affiché une mentalité exemplaire»

Le Sporting d’Anderlecht s’est imposé à domicile face à Ostende mardi soir grâce à un doublé de Lukas Nmecha (2-1). Un deuxième succès de rang pour les Mauves qui restent aux portes du top 4 avec ces trois points. Maxime d’Arpino : « Une première mi-temps plutôt compliquée. Ils nous ont mis en difficulté avec leurs ballons. En deuxième période, on a un penalty qu’on pouvait éviter. Je pense que le tacle au-dessus de la cheville c’est rouge. On revient à 2-1 mais on n’arrive pas à égaliser. Je pense que si on marque plus tôt on pouvait espérer le nul. On pouvait espérer mieux. »

Hannes Delcroix : « Nous avons affiché une mentalité exemplaire en seconde mi-temps, surtout à dix contre onze et avec une équipe aussi jeune. Cela fait énormément de bien pour notre confiance d’avoir pu conserver notre avantage dans ces circonstances. L’exclusion de Lucas (Lissens) est vraiment regrettable mais il peut être fier de son match. Nous restons sur un six sur six et nous irons à Charleroi vendredi pour tenter de continuer sur notre lancée mais nous ne devons surtout pas nous emballer. Ne regardons pas plus loin que le match suivant. ».

Alexander Blessin : « Je pense qu’on aurait pu éviter ces deux buts. Je déteste ces pertes de balle qui amènent des buts comme ça. Avec cette carte rouge, on s’est créé plus de chances et faire des choses qu’on ne parvenait pas à faire avant. Je dois revoir les images du penalty donc je ne pourrai pas me prononcer à l’heure actuelle ».