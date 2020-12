Problèmes résolus pour la messagerie Gmail de Google perturbée pendant plus de deux heures

La panne avait été signalée par plus de 15.000 internautes vers 23H00 sur le site spécialisé Downdetector.

"Nous nous excusons pour le désagrément et vous remercions pour votre patience et votre soutien. Soyez assurés que la fiabilité de nos systèmes est la priorité absolue de Google et que nous apportons des améliorations continues pour renforcer nos systèmes", a communiqué le géant américain. Il invite les personnes qui subissent encore des désagréments à s'adresser au centre d'aide.

D'autres services du groupe, comme son moteur de recherche, son service de géolocalisation Google Maps, ou YouTube, ne semblent pas avoir été affectés.

Ils avaient été temporairement perturbés lundi par une panne massive déclenchée par un problème sur le système d'authentification de Google, déclenchant des désagréments pour les nombreux travailleurs et écoliers obligés de rester à la maison à cause de la pandémie.