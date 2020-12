Des Etats américains vont lancer des poursuites contre Google

Le gouvernement américain est en effet parti à l'assaut de Google en octobre, accusant le groupe de maintenir un "monopole illégal" sur la recherche en ligne et la publicité, lançant par la même occasion la plus importante enquête anti-concentration depuis plusieurs décennies, et ouvrant la porte à un possible démantèlement du géant.

Ces poursuites, prévues pour durer plusieus années, dressent une nouvelle ligne de fracture entre le gouvernement et les grandes entreprises du numérique, avec des conséquences potentiellement énormes pour le secteur.

Néanmoins, prouver l'abus de position dominante pourrait se révéler être une gageure pour les autorités fédérales, des juristes jugeant difficile de prouver le caractère illégal des activités de Google dans la mesure où le service est globalement gratuit, sans conséquence donc sur le "bien-être du consommateur".

Pour le ministère de la Justice, Google a renforcé son monopole en signant des accords avec les fabricants d'appareils afin que ses applications et services soient installés par défaut, parfois sans possibilité de les effacer.

Google a de son côté qualifié ces poursuites de "profondément erronées".