Coronavirus: le nombre de patients aux soins intensifs passe sous la barre des 600

Entre le 6 et le 12 décembre, le nombre moyen d’infections quotidiennes a augmenté de 8 % par rapport aux sept jours précédents, pour atteindre le chiffre de 2.343 nouvelles contaminations par jour. Lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6 % avaient été signalées. Au total, la Belgique comptabilise plus de 611.400 cas positifs depuis le début de la crise.