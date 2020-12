Plus de sociétés actives dans les jeux vidéo en Belgique en 2019

L'association Belgian Games a mené une enquête nationale auprès des entreprises du jeu vidéo, studios de développement, éditeurs, plateformes, prestataires de services, écoles, départements de recherche etc. En 2019, il y avait 114 entreprises actives dans le secteur du jeu vidéo dont une majorité en Flandre (82). En Wallonie et à Bruxelles, on retrouvait respectivement 19 et 13 entreprises.

Le chiffre d'affaires global du secteur est tombé à 70 millions d'euros contre 93 millions d'euros en 2018.

L'écosystème belge compte également un grand nombre de start-ups non encore constituées en société qui travaillent sur leur premier jeu et ne réalisent pas encore de revenus. Ces sociétés n'ont pas été reprises dans cette enquête.