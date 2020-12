Itsme va s'implanter aux Pays-Bas

"Dès la mi-janvier 2021, les citoyens néerlandais pourront eux aussi créer leur compte Itsme - et ce même via la technologie NFC2 qui est présente sur les cartes d'identités aux Pays-Bas. Pour les citoyens luxembourgeois, aussi, les choses se verront accélérées", a expliqué Stéphanie De Bruyne, la nouvelle CEO d'Itsme.

Non seulement les sociétés belges pourront offrir Itsme à leurs clients néerlandais et luxembourgeois, mais les entreprises néerlandaises et luxembourgeoises vont également pouvoir intégrer Itsme dans leur processus.