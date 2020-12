Coronavirus - Royaume-Uni: l'inflation ralentit à 0,3% en novembre avec le reconfinement

Les prix ont été tirés vers le bas par l'habillement et l'alimentaire, souligne l'ONS. L'inflation subit un coup d'arrêt après avoir accéléré au cours des deux mois précédents et connu un plus bas depuis 2015 à 0,2% en août.

Le reconfinement en Angleterre, qui a pris fin début décembre pour laisser place à différents niveaux de restrictions, a pénalisé l'activité économique ce qui se répercute sur la hausse des prix.