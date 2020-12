Coronavirus: un tour de vis pour éviter le confinement dur

Contrairement à ses voisins, la Belgique a pris des mesures strictes et rapides lorsque la deuxième vague s’est confirmée : fermeture des cafés et restaurants dès le 19 octobre et des commerces dits non essentiels du 2 novembre au 1er décembre, à l’exception des métiers de contact, qui restent fermés jusqu’à nouvel ordre.

Une stratégie très critiquée au moment de sa mise en place, y compris au sein même de plusieurs partis de la majorité, mais qui a porté ses fruits, permettant à la Belgique de figurer en bonne place des pays européens parvenant à contenir la pandémie. Au moment des premières mesures drastiques, le 19 octobre, le nombre de contaminations par jour s’élevait à 15.560. Lors de la réouverture des magasins, le 1er décembre, le compteur affichait 2.674 contaminations.

Mais à trois jours d’un comité de concertation convoqué par ceux qui rêvaient d’obtenir un assouplissement, il est plutôt question d’un renforcement.