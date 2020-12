Le paiement des pensions des Chemins de fer belges passe de HR Rail au Service Pensions

"Les citoyens multiplient de plus en plus les expériences professionnelles, passant parfois par plusieurs employeurs, plusieurs métiers, plusieurs statuts. Dès lors, les dossiers de pension se complexifient. Il devient d'autant plus important que toutes les informations concernant les dossiers de pension soient centralisées et consultables en un point unique", explique HR Rail.

Après le transfert de l'attribution des pensions des Chemins de fer en 2017, le transfert de leur paiement constitue la dernière étape dans la centralisation de la gestion du dossier de pension des pensionnés des Chemins de fer. Au final, ceux-ci recevront un paiement unique, à une date unique, par un mode de paiement unique, pour l'ensemble de leurs pensions.

Les chemins de fer belges comptent 45.000 pensionnés.