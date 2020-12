Yves Van Laethem: «Ce qui va se passer dans les jours qui viennent va être crucial» (vidéo)

« L’augmentation des infections se produit à la fois en Flandres (13 %) et en Wallonie (4 %), seule Bruxelles continue à montrer une diminution (10 %). Le plus grand nombre de nouveaux cas a été enregistré en province d’Anvers, Flandre-Occidentale et Flandre-Orientale. »

Après une phase de diminution, et une phase de stabilisation, nous voyons le taux d’infection remonter lentement. Cependant du point de vue des hospitalisations et de l’occupation des hôpitaux nous continuons à voir une légère diminution » a constaté Yves Van Laethem lors du point presse de Sciensano ce mercredi.

« Nous sommes dans une situation un peu entre deux eaux, ce qui va se passer dans les jours qui viennent va être crucial pour inverser une tendance que l’on sent malheureusement être à l’augmentation persistante des cas » a indiqué le porte-parole interfédéral. « Nous espèrons tous qu’il sera suffisant de mieux appliquer les mesures existantes et de parvenir à reprendre en main la situation sans que d’autres mesures soient nécessaires. »

« On espère que le confinement relativement léger par rapport à d’autres pays va permettre de reprendre en main la tendance. »

Moins de 600 patients aux soins intensifs

Le nombre de patients Covid hospitalisés aux soins intensifs est passé sous la barre des 600 pour la première fois en près de deux mois, selon les données publiées mercredi matin par l’institut de santé publique Sciensano. Le nombre moyen d’infections quotidiennes au coronavirus continue, par contre, d’augmenter, comme ces derniers jours.

Quelque 2.770 personnes étaient encore hospitalisées mardi, un recul de 4 %. Parmi elles, 593 personnes se trouvaient aux soins intensifs. La dernière fois que ce nombre a été inférieur à 600 remonte au 22 octobre (573).

Entre le 6 et le 12 décembre, le nombre moyen d’infections quotidiennes a augmenté de 8 % par rapport aux sept jours précédents, pour atteindre le chiffre de 2.343 nouvelles contaminations par jour. Lundi et mardi, des augmentations de 3 et 6 % avaient été signalées. Au total, la Belgique comptabilise plus de 611.400 cas positifs depuis le début de la crise.

Le nombre moyen d’admissions à l’hôpital a, quant à lui, diminué de 6 %, à 182 hospitalisations par jour (45.262 comptabilisées au total), et celui des décès a diminué de 12,7 %, s’établissant à 91. Le nombre de morts depuis le mois de mars est désormais de 18.178.

Près de 33.000 tests ont également été effectués, avec un taux de positivité de 8,2 %.