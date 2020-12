Formule 1: Romain Grosjean opéré avec succès aux mains après son terrible crash à Bahreïn

L’annulation de la manche d’ouverture en Australie, à quelques heures des premiers essais, n’augurait rien de bon. Et pourtant, les promoteurs de la Formule 1 ont réussi à mettre sur pied un vrai championnat. Mais les dix-sept meetings programmés en cinq mois ont rendu les meilleures écuries plus fortes et les formations de fond de grille plus faibles.