Feu vert de la Cour Suprême britannique pour une 3e piste à Heathrow

La plus haute juridiction au Royaume-Uni valide cet agrandissement alors même qu'en raison de la procédure judiciaire et de l'impact de la crise sanitaire, Heathrow a décidé de retarder d'au moins deux ans la construction de cette piste, dont les travaux devaient initialement débuter en 2022 et durer quatre ans.

La cour d'appel avait pourtant estimé en février que ce projet n'était pas assez respectueux de l'environnement et que le précédent gouvernement conservateur, qui l'a approuvé en 2018, aurait dû tenir davantage compte de l'Accord de Paris sur le réchauffement climatique.