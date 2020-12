Le secteur du fret ferroviaire demande une baisse des frais relatifs aux sillons

En octobre, l'Europe a encouragé ses États membres à réduire ou à supprimer les coûts relatifs aux sillons, payés au gestionnaire de l'infrastructure national pour l'utilisation de la voie, rappelle le forum. Cette réduction ou exonération peut être une mesure de soutien "efficace, équitable et urgente" pour les entreprises ferroviaires face à la crise du coronavirus.

Mais pour l'organisation, la Belgique reste à la traîne alors que les Pays-Bas et l'Allemagne ont réduit ces frais de moitié, et que la France, l'Autriche ainsi que le Luxembourg les ont même supprimés. "Alors que nos pays voisins ont déjà adapté ces coûts, nous continuons à faire face à des coûts très élevés", confirme Paul Hegge, représentant du Belgian Rail Freight Forum. "Cette situation est préjudiciable à notre position concurrentielle en Europe et est très difficilement tenable."

Le temps presse, ajoute l'organisation. Elle invite le ministre à agir rapidement pour créer des conditions de concurrence équitables dans le secteur du fret ferroviaire en Europe.