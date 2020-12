L’OMS en Europe préconise le port du masque lors des réunions familiales de Noël

Compte tenu de l’évolution de la pandémie de Covid-19 en Europe, « il existe un risque élevé de nouvelle résurgence dans les premières semaines et les premiers mois de 2021 », a indiqué la branche européenne de l’OMS dans un communiqué, où elle préconise de « porter un masque et pratiquer la distanciation sociale » lors des fêtes de fin d’année.

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) recommande le port du masque lors des réunions familiales de Noël et des fêtes de fin d’année en Europe, a-t-elle annoncé mercredi, avertissant d’un « risque élevé » de nouveau rebond de l’épidémie début 2021.

« Il peut sembler gênant de porter un masque et de pratiquer la distanciation physique en présence d’amis et de membres de la famille, mais cela contribue grandement à garantir que chacun reste en sécurité et en bonne santé », a assuré l’organisation.