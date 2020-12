La lettre au Père Noël des Ultras Inferno du Standard: «Nous allons de désillusions en désillusions»

À travers une lettre au Père Noël, les supporters liégeois ont voulu faire passer un message aussi bien aux joueurs, qu’à l’entraîneur et la direction du club. « Tu sais Père Noël, nous allons de désillusions en désillusions depuis plusieurs semaines déjà », peut-on lire dans ce long écrit. « Nous ne pouvons pas aller au stade, mais en plus de ça, notre club de cœur n’est pas au mieux de sa forme. Malgré un début de championnat prometteur, s’en sont suivis des matches fades et nonchalants en championnat et une campagne européenne trop vite terminée. »

L’année 2020 touche bientôt à sa fin et il est temps de tirer le bilan. C’est en tout cas ce qu’on fait les Ultras Inferno, un groupe de supporters du Standard. Et pour eux, le bilan de la saison des Rouches est « peu glorieux ».

L’entraîneur Philippe Montanier en prend pour son grade : « Un bon gars certainement mais qui manque d’ambition et de courage pour un club de notre niveau. Nous ne pouvons plus accepter de lire dans la presse que notre Standard puisse se contenter d’un nul ou de constater uniquement des changements poste pour poste quand on ne mène pas au score, sans essayer plus que cela d’aller arracher la victoire. »

La présence de Michel Preud’homme est quant à elle qualifiée de « tout aussi énigmatique que fantomatique au sein du club ».

Les supporters évoquent aussi l’aspect financier qui « fait peur ». « Comment est-ce possible d’entendre M. Grosjean prétendre déjà devoir vendre des joueurs au prochain mercato hivernal alors que le championnat bat son plein ? Sportivement, nous pensons que ça renvoie un très mauvais signal, sans compter que ça n’aiderait pas à vendre à bon prix, si vente il devait vraiment avoir. Quand aurons-nous enfin les moyens de nos ambitions pour transférer des joueurs dignes de ce nom ? Force est de constater qu’avec M. Venanzi, nous n’avons pas toutes les garanties requises quant à la pérennité de notre club. »

Une note positive tout de même du côté des fans liégeois : les jeunes « qui font preuve de talent et de caractère », les encourageant à « continuer ».

S’ensuit enfin une liste au Père Noël : « Retrouver des joueurs motivés, prêts à mouiller le maillot à chaque instant, une paire de couilles pour notre entraîneur afin de jouer de façon conquérante et offensive, une Direction sportive digne de ce nom, un Président qui s’occupe plus de nos résultats que d’une immobilière, de la clarté sur les finances et la gestion du club et arrêter les erreurs de casting pour transférer de vrais renforts qui permettront à notre équipe de briller. »