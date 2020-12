Les Ateliers Jean Del'Cour fourniront des connecteurs et câblages à la Défense

Ce contrat couvre un large spectre, allant de la simple fourniture de connecteurs, composants et câbles, aux prestations à la demande dans les installations mêmes de la Composante Terre, en passant par la fabrication sur mesure de câblages complexes.

"Au terme d'un appel d'offres européen lancé en juillet dernier par la Direction générale des Ressources matérielles de la Défense belge, l'entreprise liégeoise Ateliers Jean Del'Cour vient de se voir attribuer un important contrat de fournitures connectiques destinées à l'intégration et à la modernisation des systèmes de communication du matériel roulant utilisé par les unités opérationnelles de la composante Terre", a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Les Ateliers Jean Del'Cour développent, produisent et commercialisent des câblages, des assemblages connectiques complexes et des composants hautes performances destinés aux secteurs de la défense, de l'aérospatiale ou des biens de production (énergie, environnement...). Entreprise de travail adapté créée en 1965, l'ASBL, dont les activités connectiques sont certifiées ISO 9001, propose actuellement de l'emploi à plus de 500 personnes en situation de handicap.