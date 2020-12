Les loyers des surfaces commerciales du Meir à Anvers et rue Neuve à Bruxelles diminuent

Selon JJL, les commerçants paient désormais 1.600 euros par mètre carré et par an sur le Meir à Anvers et rue Neuve à Bruxelles. Dans les centres commerciaux, JJL a par ailleurs chiffré une baisse des loyers de 4%, à 1.300 euros par mètre carré.

Les loyers des espaces commerciaux sont sous pression dans toute l'Europe, analyse le conseil en immobilier. C'est particulièrement le cas dans les grands centres urbains qui vivent grâce aux touristes, aux adeptes du shopping récréatif et aux employés de bureau.

Les loyers dans les emplacements commerciaux les plus prisés sont en baisse depuis deux ans, mais la crise sanitaire a accéléré le phénomène. "Il y a une nécessité de trouver un nouvel équilibre entre les attentes des propriétaires et des commerçants dans les mois à venir", ajoute JJL.