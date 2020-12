SC Charleroi: Nkuba souffre d’une «grosse entorse», ses ligaments sont touchés

« Il souffre d’une grosse entorse du genou gauche et a rendez-vous ce jeudi chez le chirurgien, qui pourra alors établir un diagnostic exact », nous a précisé Pierre-Yves Hendrickx ce mercredi, ajoutant : « Les ligaments sont touchés mais ce qu’il faudra déterminer, c’est s’ils le sont de manière partielle ou non, et si l’on parle de l’interne et/ou des croisés. »

C’est tout un club qui retient donc son souffle pour le « petit frère » du vestiaire, qui était apparu sur la pelouse en béquilles au terme d’une rencontre riche en rebondissements et qui a finalement vu les Zèbres émerger (3-4). Auteur du but victorieux après de longs mois de compétition pour… une blessure aux ligaments du genou, Massimo Bruno avait d’ailleurs célébré sa réalisation en brandissant le maillot floqué Nº28 du joueur.

En attendant le verdict, on ne peut évidemment que souhaiter que celui-ci soit le moins alarmant possible pour Ken Nkuba et qu’il pourra retrouver le chemin des terrains au plus vite, alors qu’il était en train de monter en puissance.