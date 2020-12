Procès des attentats de janvier 2015: les 14 accusés condamnés à des peines allant de 4 ans de prison à la perpétuité

La cour d’assises spéciale de Paris a condamné mercredi Ali Riza Polat à trente ans de réclusion criminelle pour « complicité » des crimes terroristes commis par les frères Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly lors des attentats de janvier 2015 contre Charlie Hebdo et l’Hyper Cacher.

La cour a écarté la qualification terroriste pour six des onze accusés présents. Les cinq magistrats professionnels ont déclaré ces six accusés coupables d’association de malfaiteurs mais n’ont pas retenu la qualification terroriste. Ali Riza Polat a lui été déclaré coupable de « complicité » des crimes terroristes commis par Saïd et Chérif Kouachi et Amédy Coulibaly.

Quand le verdict sera rendu, « le cycle de la violence, qui s’était ouvert il y a bientôt six ans dans les locaux de Charlie Hebdo, se sera enfin refermé », a estimé dans un éditorial publié mercredi Riss, directeur de la rédaction de l’hebdomadaire satirique.

« Au moins sur le plan pénal car, humainement, les répercussions ne s’effaceront jamais, comme les témoignages des victimes venues s’exprimer à la barre » l’ont mis « en évidence », a ajouté le responsable du journal, ciblé par les jihadistes pour avoir publié des caricatures de Mahomet.