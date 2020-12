La Banque centrale suisse rejette les accusations de manipulation monétaire américaines

La Banque nationale suisse (BNS) et les autorités suisses "restent en contact avec les autorités américaines afin de leur expliquer la situation économique et la politique monétaire de notre pays", a indiqué la BNS dans un communiqué, insistant sur le fait que ses interventions sur les marchés s'inscrivent dans le cadre de sa politique monétaire et ne visent pas "à obtenir un avantage compétitif injustifié".

"Étant donné la situation économique et le niveau toujours élevé du franc, la BNS reste disposée à intervenir de manière accrue sur le marché des changes", a-t-il ajouté.

Les Etats-Unis ont accusé mercredi la Suisse et le Vietnam de manipuler leurs monnaies pour en tirer un avantage commercial indu et ont placé sous surveillance dix pays dont l'Allemagne, la Chine, le Japon, et la Corée. Deux fois par an, le Trésor américain examine la situation des 20 principaux partenaires commerciaux des Etats-Unis.