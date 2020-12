L’Union Belge recherche la personnalité qui aura marqué les 125 ans d’histoire du football belge pour lui donner le titre d’Ultimate Icon

« Composer une équipe en choisissant des joueurs parmi tous les ex-Diables Rouges est déjà une mission difficile en soi. Mais choisir une icône parmi une liste de joueurs, de joueuses et d'entraîneurs fédéraux qui ont brillé ou brillent encore sur nos terrains et en salle est une mission encore plus difficile », explique Stefan Van Loock, attaché de presse des Red Flames et des Diables Rouges, et auteur du livre anniversaire « 1895, 125 ans de patrimoine émotionnel ».

Les voix de 1895 comptent double

Tous les amateurs de football du pays peuvent voter en ligne sur le site rbfa.be/icon, mais les voix des membres du Fan Club 1895, le club officiel des supporters de nos équipes nationales, comptent double.

« En 1995, c’est Paul Van Himst qui a remporté le soulier d’Or du Siècle lors de la célébration du centième anniversaire de l’URBSFA. Aujourd’hui, les prétendants au titre sont beaucoup plus nombreux, lesquels sont désignés sur la base de notre Legends Club lancé en septembre dernier. Les voix de nos plus fidèles supporters seront déterminantes », ajoute Stefan Van Loock.

Des millieres d’Icons Teams composées

L’élection de l’Ultimate Icon se clôturera le 10 janvier tandis que les supporters ont jusqu’à fin décembre pour élire la meilleure équipe et tenter de remporter un maillot signé par une légende du football belge. À mi-parcours, nous comptons des milliers d’ Icons Teams proposées. Certains ex-Diables Rouges et joueurs actuels de notre équipe nationale ont aussi déjà composé leur meilleure équipe. Ainsi, Daniel Van Buyten a choisi Jan Ceulemans comme avant-centre et Michel Preud’homme comme gardien ; Filip De Wilde a sélectionné Ludo Coeck et Julien Cools pour le milieu de terrain tandis que Nacer Chadli a opté pour l'Entraîneur fédéral actuel Roberto Martinez et Vincent Kompany en tant que défenseur central. Axel Witsel fait la même chose pour son ancien coéquipier Marouane Fellaini et Eric Gerets comme arrière droit.

Vous pouvez encore voter pour votre Icons Team jusqu’au 31 décembre inclus sur www.rbfa.be/iconstea