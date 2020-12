Coronavirus - Un syndicat mène des actions après des cas de Covid-19 chez Febelco (2)

Le syndicat dénonce en particulier le manque d'explications de la direction à la suite de la découverte de six cas d'infection au Covid-19 sur le site d'Izegem. "Nous n'avons toujours aucune idée de ce qui est arrivé", regrette Elien Broeckhove. "Nous n'avons pas encore pu parler du remboursement des tests que les travailleurs ont dû effectuer à leurs frais, ni d'un supplément pour les personnes qui étaient en quarantaine et ont subi une perte de salaire."

La direction dit, elle, regretter que le syndicat se soit tourné vers la presse et rester pour un "dialogue ouvert" lors d'une concertation sociale prévue demain/jeudi, selon le directeur général Bruno Mortier. Ce dernier affirme que l'entreprise a toujours suivi les directives du gouvernement et est même allée plus loin. Il avance que les contaminations détectées à Izegem ont été traitées comme des contacts à haut risque, même s'il s'agissait de contacts à faible risque, et qu'un traçage des contacts internes a été rapidement mis en place.

Toujours selon la direction, Febelco a eu quatre inspections du travail depuis le début de l'épidémie. "Les résultats ont toujours été satisfaisants. Quelques remarques mineures ont été immédiatement résolues. Le 8 décembre, le médecin du travail de l'Idewe (un service externe pour la prévention et la protection au travail, NDLR) a déclaré que les mesures de prévention prises et le suivi étaient rigoureux et efficaces."