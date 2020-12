Les cuisines de l’Ancienne Belgique utilisées pour préparer des repas de Nouvel An aux sans-abri

L’Ancienne Belgique et le centre d’accueil Hobo unissent leurs forces pour donner du baume au cœur des sans-abri le 31 décembre avec un bon repas.

La fête d’anniversaire annuelle d’Hobo, qui bénéficie en temps normal à 250 sans-abri, ne pouvant pas avoir lieu à cause de la crise du coronavirus, la salle de concert ouvre la cuisine de ses coulisses en préparant un repas de fête.

Le 31 décembre, les repas festifs seront amenés aux sans-abri et aux personnes isolées. Le public peut également contribuer, via la billetterie en ligne, à l’initiative en faisant don d’un repas de Nouvel An pour cinq euros.