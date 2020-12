Cristiano Ronaldo rate un penalty, Morata gaspille: partage spectaculaire entre la Juventus et l’Atalanta (1-1, vidéos)

Six victoires et six partages. Tel est le bilan de la Juventus après 12 journées de Serie A. Après avoir enchaîné deux victoires consécutives en championnat, les Turinois ont de nouveau fait un pas de travers en partageant 1-1 contre l’Atlanta mercredi soir.

Une rencontre aux milles rebondissements qui a commencé par un énorme raté d’Alvaro Morata, trop audacieux en tentant une talonnade improbable et manquée devant le but vide (11e).