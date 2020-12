Frédérique Jacobs: «Les gens n’en peuvent plus»

La pandémie de coronavirus pèse sur le moral des Belges. Invitée de «Question en prime» sur la RTBF ce mercredi soir, l’infectiologue Frédérique Jacobs a répondu à une question concernant la souffrance psychologique des Belges liée à la situation sanitaire.

«Les gens n’en peuvent plus, surtout les personnes isolées, explique responsable du service infectiologie à l’hôpital Erasme. On voit maintenant les services et les urgences psychiatriques qui se remplissent.» Selon elle, les personnes âgées sont particulièrement touchées.