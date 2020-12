Tillieux et Francken s’expliquent à la Chambre: «Vous avez enfreint plusieurs articles»

Mardi soir, le ton est monté en séance plénière entre le député Theo Francken (N-VA) et la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder. Ce dernier a accusé la socialiste de ne pas connaître ses dossiers à propos d’un point relatif à la sélection des militaires. L’attitude de M. Francken a fait sortir de ses gonds la députée Vanessa Matz (CDH) selon qui l’ex-secrétaire d’Etat ne se serait pas exprimé de la sorte s’il s’était adressé un homme. Une grande partie de l’assemblée a applaudi l’intervention, y compris la présidente de la Chambre.

M. Francken a démenti tout sexisme de sa part – « je n’ai jamais attaqué personnellement la ministre, ce n’est pas mon style », a-t-il assuré- et a mis en cause Mme Tillieux. Si le président de l’assemblée veut prendre part au débat, il doit quitter le perchoir et prendre place sur les bancs de son groupe politique. « Hier soir, en soutenant une attaque personnelle contre moi, vous avez enfreint votre propre règlement », a accusé M. Francken.